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15 марта, 00:53

Гол с передачи Миранчука принес «Аталанте» победу над «Спортингом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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14 марта. Аталанта — Спортинг — 2:1. Алексей Миранчук.
Фото Reuters

«Аталанта» переиграла лиссабонский «Спортинг» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо.

Нападающий Педру Гонсалвеш на 33-й минуте вывел гостей вперед. В начале второй половины Аруна Лукман сравнял счет, на 59-й минуте Джанлука Скамакка забил победный гол с передачи Алексея Миранчука.

В первой встрече была зафиксирована ничья со счетом 1:1, поэтому итальянская команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

Лига Европы. 1/8 финала
14 мар, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:1
Спортинг

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Спортинг (Лиссабон)
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