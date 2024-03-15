Гол с передачи Миранчука принес «Аталанте» победу над «Спортингом»

«Аталанта» переиграла лиссабонский «Спортинг» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо.

Нападающий Педру Гонсалвеш на 33-й минуте вывел гостей вперед. В начале второй половины Аруна Лукман сравнял счет, на 59-й минуте Джанлука Скамакка забил победный гол с передачи Алексея Миранчука.

В первой встрече была зафиксирована ничья со счетом 1:1, поэтому итальянская команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.