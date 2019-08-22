«Астана» крупно обыграла БАТЭ в 4-м отборочном раунде Лиги Европы
18:57
«Астана» разгромила БАТЭ в 4-м отборочном раунде Лиги Европы — 3:0.
В составе победителей отличились Марин Томасов, Юрий Логвиненко и Рунар Мар Сигурьонссон.
Ответная игра пройдет 29 августа в Борисове.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
«Астана» (Казахстан) — «БАТЭ» (Белоруссия) — 3:0 (2:0)
Голы: Томасов, 23 (1:0). Логвиненко, 44 (2:0). Сигюрьенссон, 52 — с пенальти (3:0).
Судья: Бойко (Украина).
22 августа. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».
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