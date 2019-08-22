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«Астана» крупно обыграла БАТЭ в 4-м отборочном раунде Лиги Европы

18:57
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«Астана» разгромила БАТЭ в 4-м отборочном раунде Лиги Европы — 3:0.

В составе победителей отличились Марин Томасов, Юрий Логвиненко и Рунар Мар Сигурьонссон.

Ответная игра пройдет 29 августа в Борисове.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Астана» (Казахстан) — «БАТЭ» (Белоруссия) — 3:0 (2:0)

Голы: Томасов, 23 (1:0). Логвиненко, 44 (2:0). Сигюрьенссон, 52 — с пенальти (3:0).

Судья: Бойко (Украина).

22 августа. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».

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