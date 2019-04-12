Адольф Хюттер: "Два гола оставляют "Айнтрахту" шанс"

Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер отметил, что его команда еще способна выйти в полуфинал Лиги Европы. В первом матче 1/4 финала немецкая команда проиграла со счетом 2:4 "Бенфике" на выезде, оставшись в меньшинстве на 20-й минуте.

– Через неделю будет сложнейшая игра, – цитирует A Bola Хюттера. – Удаление не следовало из логики этого матча. Но результат не так плох. Два наших гола оставляют открытым вопрос о выходе в следующий раунд. Посмотрим, что покажем дома.

Хочу отметить Фелиша, который оформил хет-трик. Он создал нам много проблем. Это отличный игрок, редкий талант для португальского футбола. Если продолжит так играть, скоро покинет "Бенфику".