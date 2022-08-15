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15 августа, 13:04

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лэрд перешел в «КПР»

Читать «СЭ» в

Защитник «Манчестер Юнайтед» Итан Лэрд продолжит карьеру в «КПР» на правах аренды. Клуб объявил о переходе на официальном сайте.

Арендное соглашение с 21-летним англичанином рассчитано на 1 год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Лэрд провел за основную команду «МЮ» 4 матча — два в Лиге Европы, по одному — в Кубке Англии и Кубке лиги.

В прошлом сезоне Лэрд выступал за «Борнмут» и «Суонси» на правах аренды. Он сыграл в 27 матчах и сделал 4 голевые передачи во всех турнирах.

Футбол
ФК Куинз Парк Рейнджерс (КПР)
ФК Манчестер Юнайтед
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20.08 17:00
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 - : -
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Морено Родриго

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Габриэл Жезус

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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Айван Тони

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И К Ж
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Дарвин Нуньес

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 2 1 0
Рис Джеймс

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