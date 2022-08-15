Защитник «Манчестер Юнайтед» Лэрд перешел в «КПР»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Итан Лэрд продолжит карьеру в «КПР» на правах аренды. Клуб объявил о переходе на официальном сайте.

Арендное соглашение с 21-летним англичанином рассчитано на 1 год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Лэрд провел за основную команду «МЮ» 4 матча — два в Лиге Европы, по одному — в Кубке Англии и Кубке лиги.

В прошлом сезоне Лэрд выступал за «Борнмут» и «Суонси» на правах аренды. Он сыграл в 27 матчах и сделал 4 голевые передачи во всех турнирах.