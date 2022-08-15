Защитник «Манчестер Юнайтед» Лэрд перешел в «КПР»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Итан Лэрд продолжит карьеру в «КПР» на правах аренды. Клуб объявил о переходе на официальном сайте.
Арендное соглашение с 21-летним англичанином рассчитано на 1 год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Лэрд провел за основную команду «МЮ» 4 матча — два в Лиге Европы, по одному — в Кубке Англии и Кубке лиги.
В прошлом сезоне Лэрд выступал за «Борнмут» и «Суонси» на правах аренды. Он сыграл в 27 матчах и сделал 4 голевые передачи во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Челси
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
8
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
9
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
12
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
15
|Вулверхэмптон
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Кр. Пэлас
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
18
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
19
|Вест Хэм
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|- : -
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|- : -
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|- : -
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|- : -
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Рис Джеймс
Челси
|2
|0
|2
|
|
Дэнни Ингс
Астон Вилла
|2
|0
|2
Новости