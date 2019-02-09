Юрген Клопп: "У Вайналдума была диарея и рвота два дня назад"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда одержала впечатляющую победу в матче 26-го тура чемпионата против "Борнмута" (3:0). 51-летний специалист также добавил, что хавбек Джорджиньо Вайналдум, забивший один из голов в этой встрече, испытывал серьезные проблемы со здоровьем два дня назад.

- Мы не были довольны выступлениями в двух предыдущих матчах и боролись со стандартами, - приводит слова Клоппа BBC. - У нас большие надежды и сегодня мы одержали впечатляющую победу. Третий гол был исполнен на мировом уровне.

Вайналдум не спал прошлой ночью в клубном отеле. У него была диарея и рвота два дня назад, поэтому он не мог находиться с командой в отеле.

"Ливерпуль" набрал 65 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице.

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