07:42 | Футбол — Англия

Вылетевший из премьер-лиги "Фулхэм" займется реконструкцией стадиона

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"Фулхэм" на официальном сайте объявил о реконструкции стадиона "Крейвен Коттедж". В течение двух лет трибуна "Риверсайд", которая расположена на берегу Темзы, будет снесена и отстроена заново. Эта часть стадиона была построена в 1972 году.

Напомним, по итогам этого сезона "Фулхэм" вылетел из премьер-лиги в чемпионшип.

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