Вылетевший из премьер-лиги "Фулхэм" займется реконструкцией стадиона

"Фулхэм" на официальном сайте объявил о реконструкции стадиона "Крейвен Коттедж". В течение двух лет трибуна "Риверсайд", которая расположена на берегу Темзы, будет снесена и отстроена заново. Эта часть стадиона была построена в 1972 году.

Напомним, по итогам этого сезона "Фулхэм" вылетел из премьер-лиги в чемпионшип.

The Club has signed an agreement with lead contractor Buckingham Group Contracting Ltd for the demolition and development of the Riverside Stand. #FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) 22 мая 2019 г.

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