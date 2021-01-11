«Вулверхэмптон» отдал защитника в аренду в «Цюрих»

«Вулверхэмптон» и «Цюрих» согласовали аренду защитника Оскара Бура, сообщает официальный сайт «волков».

Аренда 22-летнего датчанина продлится до окончания сезона-2021/22.

Бур выступал за различные юношеские и молодежные сборные Дании (в общем 26 матчей, 1 гол), но за главную национальную команду пока не играл.

За три сезона в «Вулверхэмптоне» Оскар сыграл лишь 6 матчей и забил один мяч, но этот гол помог «волкам» завоевать путевку в АПЛ в сезоне-2017/18.