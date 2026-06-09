Райя признан лучшим игроком «Арсенала» в мае

Вратарь «Арсенала» Давид Райя признан лучшим игроком «канониров» в мае.

За прошедший месяц испанец провел пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил лишь один гол — от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов (1:1, пенальти 3:4).

В сезоне-2025/26 Райя провел 51 матч за «Арсенал». Голкипер стал обладателем награды «Золотая перчатка АПЛ» за наибольшее количество матчей на ноль. Также он вошел в сборную сезона в Лиге чемпионов.