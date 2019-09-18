Виргил Ван Дейк: «Я согласовал новый контракт с «Ливерпулем»? Ерунда!»

Защитник «Ливерпуля» Виргил Ван Дейк опроверг слухи о продлении контракта с клубом.

— Я периодически читаю в СМИ новости, якобы я согласовал новый контракт с «Ливерпулем». Ерунда! — приводит Sky Sports слова Ван Дейка. — Я даже не начинал переговоры о его продлении. Пока не могу сказать, продлю ли соглашение с «Ливерпулем», это будет понятно в будущем. Сейчас я сконцентрирован исключительно на футболе.

Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» 1 января 2018 года за 75 миллионов евро. В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате Англии 5 матчей, в которых забил 1 гол.