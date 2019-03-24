Виргил ван Дейк: "Я посмотрел смерти в глаза. Это был ужасный опыт"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк рассказал, что едва не умер 7 лет назад. Выступая за "Гронинген", у голландца обнаружили перитонит, аппендицит, а также почечную инфекцию.

– Я посмотрел смерти в глаза, это был ужасный опыт, – цитирует ван Дейка Daily Mail. – Впервые в жизни футбол ничего для меня не значил. Мы с мамой молились Богу и, честно говоря, обсуждали разные сценарии.

В какой-то момент мне пришлось подписать завещание. Это была моя воля. Если бы я умер в больнице, часть моих денег отошла бы маме. Никто не хотел поднимать этот вопрос, но его нужно было решить. Тогда все могло закончиться для меня. Я помню, как лежал в постели. Все, что я мог видеть, это трубки и провода на моем теле.

В 2018 году 27-летний ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 79 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории.