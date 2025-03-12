Ван Дейк — о новом контракте с «Ливерпулем»: «Переговоры не приостановлены»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал переговоры с клубом по поводу нового контракта.
«Я понятия не имею, что будет летом. На данный момент я все еще не знаю. Честно. На данный момент у меня нет никаких идей. Переговоры не приостановлены. Просто... Я повторяю одно и то же. Послушайте, осталось 10 игр [в этом сезоне], и я полностью сосредоточен на этом. Если появятся новости, вы, ребята, об этом узнаете. На данный момент я даже не знаю, что будет в следующем году. Если кто-то говорит, что знает, он лжет вам в лицо», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.
Контракт 33-летнего защитника с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2025 года. Ван Дейк играет за клуб с 2018 года.
В текущем сезоне нидерландский футболист провел 40 игр во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0-0
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3
|МЮ
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|0
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|0-0
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4
|Астон Вилла
|0
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|0-0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Борнмут
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|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -