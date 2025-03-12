Ван Дейк — о новом контракте с «Ливерпулем»: «Переговоры не приостановлены»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал переговоры с клубом по поводу нового контракта.

«Я понятия не имею, что будет летом. На данный момент я все еще не знаю. Честно. На данный момент у меня нет никаких идей. Переговоры не приостановлены. Просто... Я повторяю одно и то же. Послушайте, осталось 10 игр [в этом сезоне], и я полностью сосредоточен на этом. Если появятся новости, вы, ребята, об этом узнаете. На данный момент я даже не знаю, что будет в следующем году. Если кто-то говорит, что знает, он лжет вам в лицо», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Контракт 33-летнего защитника с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2025 года. Ван Дейк играет за клуб с 2018 года.

В текущем сезоне нидерландский футболист провел 40 игр во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.