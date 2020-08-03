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Виллиан отклонил предложение «Челси». Бразилец, скорее всего, покинет клуб

15:07
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«Челси» сделал обновленное предложение нападающему Виллиану о новом контракте, сообщает The Guardian.

«Синие» предложили соглашение на два года, но 31-летний бразилец не согласился — он хочет получить договор на три сезона.

При этом, главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы клуб сохранил игрока.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.

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