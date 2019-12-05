Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра может возглавить «Арсенал», сообщает Nice-Matin. Он является приоритетным вариантом для руководства лондонцев. Контракт французского специалиста рассчитан до лета 2021 года. Он выступал за «канониров» с 1996 по 2005 год.

Неизвестно, как себя поведет спортивный директор французского клуба Жюльен Фунье. В 2017 году «Боруссия» предложила главному тренеру «Лилля» Люсьену Фавру возглавить команду, но Фурнье заблокировал переход. Фавр ушел из клуба через год.

«Арсенал» на 10 очков отстает от зоны Лиги чемпионов и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Патрик Виейра — о том, что может возглавить «Арсенал»: «Есть вещи, которые я не контролирую»