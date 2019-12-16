«Вест Хэм» решил пока не увольнять Пеллегрини

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини в ближайшее время сохранит свой пост, сообщают британские СМИ. Он точно будет работать на матче 19-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», который состоится 26 декабря.

По информации The Guardian, победа над «Саутгемптоном» (1:0) ослабила давление на тренера. Руководство клуба в последнее время рассматривало возможность увольнения чилийца, но на данный момент принято решение дать ему продолжить работу. Среди потенциальных сменщиков тренера назывались Дэвид Мойес и Крис Хьютон.

«Вест Хэм» занимает 15-е место в чемпионате Англии, имея в активе 19 очков в 17 играх.

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