"Вест Хэм" отказался отпускать Арнаутовича в Китай за 22 миллиона евро

"Вест Хэм" отказался отпускать нападающего Марко Арнаутовича в один из китайских клубов, который предложил за игрока 22 миллиона евро, сообщает Skysports.

Ранее 30-летний нападающий направил в клуб запрос с просьбой отпустить его в Китай. Причем такая ситуация сложилась не впервые: "Вест Хэм" отказался продавать игрока в Китай и за 35 миллионов евро.

Арнаутович забил за английский клуб 22 гола в 65 матчах и сделал 12 голевых передач. Его контракт с "Вест Хэмом" будет действовать до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.