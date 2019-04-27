"Вест Хэм" добился гостевой победы над "Тоттенхэмом" в матче 36-го тура чемпионата Англии – 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник "молотобойцев" Майкл Антонио. Это первый пропущенный гол для "шпор" на новом стадионе.

В турнирной таблице "Тоттенхэм" остался на 3-м месте с 70-ю очками. "Вест Хэм" занимает 11-ю строчку, имея в своем активе 46 баллов.

В следующем туре "шпоры" сыграют на выезде с "Борнмутом", "Вест Хэм" на своем поле примет "Саутгемптон".

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36-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" – "Вест Хэм Юнайтед" – 0:1 (0:0)

Гол: Антонио, 67.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Роуз (Янссен, 77), Дэйвис, Санчес, Фойт, Эриксен, Дайер, Алли (Ваньяма, 85), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Льоренте, 66).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Огбонна, 85), Арнаутович (Лукас, 80), Снодграсс (Обианг, 77), Антонио, Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Снодграсс, 26. Фредерикс, 86.

Судья: Тэйлор (Англия).

27 апреля. Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур".