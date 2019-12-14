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Вайналдум может пропустить клубный чемпионат мира

18:15
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум получил повреждение в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:0). Хавбек не смог завершить встречу из-за проблем с подколенным сухожилием, сообщает Sky Sports.

На 59-й минуте вместо него на поле вышел Энди Робертсон. Травма может не позволить Вайналдуму принять участие в клубном чемпионате мира.

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