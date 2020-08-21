В «Фулхеме» прокомментировали слухи о переходе Пике в команду
10:16
Вице-президент «Фулхэма» Тони Хан отреагировал на информацию о возможном переходе в команду защитника «Барселоны» Жерара Пике.
Функционер ответил на одно из сообщений в Twitter, где говорилось о том, что 33-летний испанец подпишет контракт на 2 года с английским клубом.
«Ложь», — написал о слухе Хан.
В сезоне-2019/20 Пике провел 45 матчей в составе «сине-гранатовых», отметившись голом и заработав 20 желтых карточек. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что защитник входит в список игроков, с которыми «Барселона» планирует расстаться в летнее трансферное окно.
False.— Tony Khan (@TonyKhan) August 20, 2020