Уле Гуннар Сульшер: «Когда Кавани проявит себя? Думаю, ждать осталось недолго»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о игровой форме нападающего команды, Эдинсона Кавани.

— Сейчас Эдинсон в целом набрал форму, он становится все острее на тренировках, уже несколько раз выходил на поле со скамейки, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Мы пока не можем выпустить его на поле на долгий срок, чтобы он смог показать, какое влияние действительно способен оказывать, но он становится все острее и острее. Думаю, ждать осталось недолго.

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в начале октября 2020 года на правах свободного агента. 33-летний уругваец выходил на замену в 3 матчах «красных дьяволов» и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 56 минут.