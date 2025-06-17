Льорис — об увольнении Постекоглу из «Тоттенхэма»: «Меня уже ничего не удивляет в футболе»

Бывший вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал увольнение Анге Постекоглу с поста главного тренера «шпор».

«Меня уже ничего не удивляет в футболе. Я не знаю, что произошло внутри клуба, поэтому мне сложно судить. Если они приняли это решение, значит, считают, что есть другой вариант, который лучше для будущего клуба. То, что сделал Анге Постекоглу, было просто замечательно. Он принес этот трофей Лиги Европы, принес много радости болельщикам, много гордости, и мы все должны быть благодарны за это», — приводит Goal слова Льориса.

«Тоттенхэм» уволил Постекоглу в начале июня, на посту главного тренера его заменил Томас Франк. Грек возглавлял команду с 2023 года. В минувшем сезоне «шпоры» под его руководством выиграли Лигу Европы и завоевали первый трофей с 2008 года. Ранее сообщалось, что Постекоглу может стать главным тренером «Аль-Ахли».