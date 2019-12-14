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Уэйн Руни: «Думаю, в «Дерби» я буду больше игрок, чем тренер»

12:59
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Новичок «Дерби» Уэйн Руни дал понять, что видит себя скорее в статусе игрока. Форвард присоединится к команде чемпионшипа в качестве играющего тренера.

— Думаю, я игрок, — цитирует Talk Sport Руни. — Я игрок, который может принести свои идеи тренеру на тренировках и во время матчей. Со второго января я футболист, который хочет помочь команде.

Мы соберем видео, покажем игрокам, я буду вместе с другими тренерами. После чего я присоединюсь к футболистам. Мне будет очень интересно увидеть эту сторону подготовки.

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