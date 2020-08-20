Нападающий «Уотфорда» Дэнни Уэлбек близок к переходу в «Саутгемптон», сообщает Goal.com.

По информации источника, 29-летний англичанин намерен сменить команду после вылета «шершней» из АПЛ. Сообщается, что игрок обойдется «святым» в сумму около 5,5 миллиона фунтов.

В сезоне-2019/20 Уэлбек провел за «Уотфорд» 20 матчей, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4,95 миллиона фунтов.