Трансферное окно закрылось в Англии и Испании

Пресс-служба АПЛ объявила о том, что трансферное окно официально закрыто. Однако клубы еще могут оформить сделки.

«Январское трансферное окно закрыто. Но клубы все еще могут завершать переходы после 23.00 по Гринвичу, если они представили список до крайнего срока», — говорится в сообщении в Twitter.

The January transfer window is now closed ?



But clubs can still complete moves after 23:00 GMT if they have submitted a deal sheet before the deadline#DeadlineDay ?? https://t.co/dCUbNoGQ6W pic.twitter.com/5Caljv2c9G — Premier League (@premierleague) January 31, 2023

Также трансферное окно закрылось в Испании в 2.00 по московскому времени. Во Франции оно будет открыто еще час, а в Германии и Италии оно закрылось еще 31 января вечером.