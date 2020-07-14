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Трансферное окно в АПЛ откроют в конце июля и закроют в октябре

11:28

Стало известно, за какой вариант срока летнего трансферного окна в Англии проголосуют клубы АПЛ.

По информации Sky Sports, клубы выберут вариант с открытием окна 27 июля и его закрытием 5 октября. Сообщается, что также будет одобрена идея о специальном расширении окна на 2 недели, в которые клубы АПЛ и других дивизионов Англии смогут покупать и продавать игроков между собой, а также заключать арендные соглашения.

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