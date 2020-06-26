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«Тоттенхэм» включился в борьбу за Милика

26 июня 2020, 19:46
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Руководство «Тоттенхэма» изучает вариант с приобретением нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика, утверждает Corriere dello Sport.

«Шпоры» уже связались с неаполитанцами, чтобы узнать информацию о стоимости польского футболиста и о его потенциальном желании перебраться в Лондон.

Отмечается, что в услугах игрока также заинтересованы «Шальке» и «Ювентус». Кроме того, сам форвард предпочитает остаться в серии А.

Ранее представители «Наполи» подтвердили, что клуб готов продать Милика, если тот не подпишет новый контракт.

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