«Тоттенхэм» хочет подписать зимой Роджерса из «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендует «Тоттенхэм». Главный тренер лондонцкв Томас Франк — поклонник игры Роджерса. Зимой «Тоттенхэм» попробует подписать игрока.

В сезоне-2024/25 Роджерс провел 54 матча, в которых забил 14 голов и сделал 16 результативных передач.