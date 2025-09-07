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7 сентября 2025, 05:14

«Тоттенхэм» хочет подписать зимой Роджерса из «Астон Виллы»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендует «Тоттенхэм». Главный тренер лондонцкв Томас Франк — поклонник игры Роджерса. Зимой «Тоттенхэм» попробует подписать игрока.

В сезоне-2024/25 Роджерс провел 54 матча, в которых забил 14 голов и сделал 16 результативных передач.

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ФК Астон Вилла
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 И В Н П +/- О
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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