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«Тоттенхэм» готов выслушать предложения по Ндомбеле

11:46
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Руководство «Тоттенхэма» готово рассмотреть вариант с продажей полузащитника команды Танги Ндомбеле, сообщает Telefoot.

23-летний французский футболист имеет разногласия с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью. Кроме того, клуб недоволен травматичностью игрока.

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» прошлым летом из «Лиона» за 60 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей за «шпор», отличившись двумя голами и четырьмя голевыми передачами.

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