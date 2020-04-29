«Тоттенхэм» готов выслушать предложения по Ндомбеле

Руководство «Тоттенхэма» готово рассмотреть вариант с продажей полузащитника команды Танги Ндомбеле, сообщает Telefoot.

23-летний французский футболист имеет разногласия с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью. Кроме того, клуб недоволен травматичностью игрока.

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» прошлым летом из «Лиона» за 60 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей за «шпор», отличившись двумя голами и четырьмя голевыми передачами.