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Тиагу Силва рассказал о желании выиграть ЧМ-2022

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36-летний защитник «Челси» и сборной Бразилии Тиагу Силва рассказал о своем желании сыграть на ЧМ-2022 в Катаре и выиграть турнир.

«Я хочу продолжить успешно играть за «Челси» и поддерживать высокий уровень клуба. Также, я буду упорно работать, чтобы выступить на следующем чемпионате мира. ЧМ-2022 будет особенным, не таким, как предыдущие. Надеюсь, что смогу поехать в Катар и помочь сборной вернуть трофей в Бразилию. Правда, сначала надо отобраться на турнир», — приводит пресс-служба «Челси» слова Силвы.

Бразилия лидирует в отборочном турнире ЧМ-2022, одержав 4 победы в 4 матчах.

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