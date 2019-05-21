Таунсенд – автор лучшего гола сезона в чемпионате Англии

Полузащитник "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд был признан автором лучшего гола сезона в премьер-лиге.

27-летний хавбек отличился в матче 18-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой лондонцев со счетом 3:2.

На награду также претендовали Жан-Микаэль Сери и Андре Шюррле (оба – "Фулхэм"), Дэниэл Старридж ("Ливерпуль"), Аарон Рэмси ("Арсенал"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Фабиан Шер ("Ньюкасл"), Антони Кноккарт ("Брайтон"), Эден Азар ("Челси") и Венсан Компани ("Манчестер Сити").