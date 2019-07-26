Состав "Шеффилд Юнайтед" пополнили два новичка

"Шеффилд Юнайтед", который в этом году вернулся в английскую премьер-лигу, объявил о подписании контрактов с двумя игроками. Ими стали голкипер Дин Хендерсон и полузащитник Бен Осборн, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний Хендерсон взят в аренду у "Манчестер Юнайтед". Англичанин уже выступал в прошлом сезоне за "Шеффилд" также на правах аренды и провел за команду 46 матчей, в которых пропустил 41 мяч.

24-летний Осборн также выступал во втором дивизионе за "Ноттингем Форест". С ним подписан полноценный контракт на три года. В прошлом сезоне в чемпионшипе Осборн принял участие в 39 матчах, в которых забил гол и сделал 6 результативных передач.