СМИ: Вудгейт станет новым главным тренером "Мидлсбро"

Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт в ближайшее время возглавит "Мидлсбро", сообщает Sky Sports. 39-летний специалист провел три недели назад первые переговоры, а теперь близок к соглашению с клубом. В его тренерский штаб войдут Стив Раунд и Лео Перкович, уже работавшие в "Боро".

Ранее Вудгейт входил в штаб Тони Пьюлиса, под руководством которого "Мидлсбро" в прошедшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, отстав на одно очко от зоны, дающей право побороться за выход в АПЛ. Англичанин с 2006 по 2008 год, а также с 2012 по 2016 год выступал за "Боро".

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