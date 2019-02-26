СМИ: три игрока "Челси" поддержали Кепу в конфликте с Сарри

Испанские игроки "Челси" Сесар Аспиликуэта, Педро и Маркос Алонсо поддержали своего соотечественника Кепу Аррисабалагу в конфликте с главным тренером "синих" Маурицио Сарри, сообщает The Telegraph. 24-летний вратарь отказался уходить на замену на 118-й минуте финала Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" (0:0, пенальти - 3:4), чем вызвал истерику у итальянского специалиста.

В то же время Вилли Кабальеро, Давид Луиз, Жоржинью и Гонсало Игуаин находятся в отличных отношениях с Сарри и поддерживают его. В "Челси" рассчитывают, что конфликт внутри команды разрешится к матчу 28-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма", который пройдет в среду, 27 февраля.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 50 очков.

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