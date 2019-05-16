СМИ: Оби Микел может вернуться в английскую премьер-лигу

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел заинтересован в возвращении в чемпионат Англии.

Нигериец получил предложения от "Норвича" и "Шеффилд Юнайтед", которые завоевали прямую путевку в АПЛ на следующий сезон, сообщает ESPN.

В составе "Челси" хавбек стал двукратным чемпионом премьер-лиги, четырехкратным победителем Кубка Англии, а также обладателем Лиги чемпионов в сезоне 2011/12.

В прошлом сезоне 32-летний Оби Микел выступал за "Мидлсбро"​ в чемпионшипе. На его счету 19 матчей и 1 забитый мяч.