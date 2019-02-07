СМИ: "МЮ" хочет предложить Сульшеру полноценный контракт

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер может подписать полноценный контракт с клубом летом. Как сообщает The Mirror, 45-летний норвежец является основным претендентом на пост рулевого "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что "МЮ" хотел пригласить главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино. Однако руководство манкунианцев не уверено в том, что 46-летний аргентинец согласится покинуть Лондон.

Сульшер возглавил "МЮ" в декабре 2018 года после отставки Жозе Моуринью. При нем "красные дьяволы" провели 10 матчей, одержав 9 побед и один раз сыграв вничью.

"МЮ" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 48 очков после 25 туров.

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