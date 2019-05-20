СМИ: Магуайр – приоритетный трансфер для "Манчестер Сити"

Защитник "Лестера" Гарри Магуайр может покинуть клуб в летнее трансферное окно. 26-летним англичанином интересуется "Манчестер Сити"​.

Главный тренер Хосеп Гвардьола видит в Магуайере прямую замену Венсану Компани, покидающему клуб, утверждает Daily Mail.

По информации источника, "горожане" готовы побить трансферный рекорд среди защитников, установленный "Ливерпулем" при покупке Виргила ван Дейка​. Мерсисайдцы заплатили за голландца 76 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс​ не планирует отпускать игрока сборной Англии, который в сентябре 2018 года подписал с клубом пятилетний контракт.

В сезоне 2018/19 Гарри Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола.