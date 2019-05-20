СМИ: Магуайр – приоритетный трансфер для "Манчестер Сити"

Защитник "Лестера" Гарри Магуайр может покинуть клуб в летнее трансферное окно. 26-летним англичанином интересуется "Манчестер Сити".
Главный тренер Хосеп Гвардьола видит в Магуайере прямую замену Венсану Компани, покидающему клуб, утверждает Daily Mail.
По информации источника, "горожане" готовы побить трансферный рекорд среди защитников, установленный "Ливерпулем" при покупке Виргила ван Дейка. Мерсисайдцы заплатили за голландца 76 миллионов фунтов стерлингов.
Главный тренер "лис" Брендан Роджерс не планирует отпускать игрока сборной Англии, который в сентябре 2018 года подписал с клубом пятилетний контракт.
В сезоне 2018/19 Гарри Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола.
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