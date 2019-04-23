СМИ: Клинсманн может возглавить "Ньюкасл"

Бывший главный тренер сборной США Юрген Клинсманн может вернуться к тренерской работе.

Кандидатуру немецкого специалиста рассматривает руководство "Ньюкасла", информирует местное издание Newcastle Chronicle. Отмечается, что приоритетным вариантом для "сорок" остается продление соглашения с Рафаэлем Бенитесом, контракт которого истекает в конце июня текущего года. Если испанец покинет клуб, то его может сменить Клинсманн.

Ранее сообщалось, что Юрген Клинсманн может возглавить "Герту". Однако 54-летний тренер опроверг эту информацию.

Клинсманн возглавлял сборные Германии и США во время чемпионатов мира 2006 и 2014 годов. Также он работал в "Баварии".