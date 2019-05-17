СМИ: "Атлетико" заинтересован в трансфере Алонсо

Защитник "Челси" Маркос Алонсо​ может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Руководство "Атлетико" рассматривает 28-летнего испанца как вариант усиления левого фланга обороны, утверждает The Sun.

В межсезонье "матрасников" покинет основной левый защитник бразилец Филипе Луис, также уходит француз Люка Эрнандез, способный сыграть на этой позиции.

В свою очередь, Алонсо во второй половине сезона столкнулся с конкуренцией со стороны другого защитника лондонцев Эмерсона.

В текущем сезоне Маркос Алонсо провел за "Челси" 39 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.