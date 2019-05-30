Сеск Фабрегас: "Челси" постоянно окружает негатив"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что "Челси" окружает негатив. По его мнению, клубу стоит больше общаться с болельщиками и прессой.

– Все годы, которые я провел в "Челси", случалось что-то негативное, – сказал Фабрегас в интервью BT Sport перед финалом Лиги Европы. – Я имею в виду, что когда Моуринью уходил из клуба, была ссора, когда Конте покидал команду, обращались в суд.

Одни из самых больших легенд, которые играли за "Челси" в последнее время Куртуа, Диего Коста покидают клуб и не говорят, как обстоят дела. Таким образом, они просто позволяют фанатам думать, что хотят, им не хватает информации. Кто-то должен время от времени выходить, разговаривать с прессой и рассказывать, что происходит. Если этого не происходит, то вокруг клуба появляется так много вопросов.

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