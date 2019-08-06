Сегодня Руни прилетит в Англию для переговоров с "Дерби"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни сегодня прилетит в Англию, сообщает Sky Sports. Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии проведет переговоры с "Дерби Каунти". Ожидается, что 33-летний форвард войдет в штаб Филлипа Коку и станет играющим тренером команды.

Контракт Руни с командой MLS действует еще два сезона. В "Ди Си Юнайтед" уже подыскивают ему замену, которой может стать норвежский нападающий китайского "Шэньчжэня" Ола Камара. Он уже присутствовал на матче клуба против "Филадельфии" (1:5).