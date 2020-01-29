«Саутгемптон» арендует защитника «Тоттенхэма» Уокера-Питерса
12:53
Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер-Питерс близок к переходу в «Саутгемптон». Игрок проведет остаток сезона в стане «святых» на правах аренды, сообщает Sky Sports.
22-летний англичанин в ближайшее время должен пройти обязательное медобследование, после чего сделка будет завершена.
Уокер-Питерс является воспитанником академии лондонского клуба. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 5 матчах.
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