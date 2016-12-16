Самир Насри: "Гвардьола не захватывающий тренер"

Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, выступающий на правах аренды за "Манчестер Сити", заявил, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола не является захватывающим тренером. Тем не менее, он считает испанца великим тренером.
- Захватывающий ли тренер Гвардьола? Не знаю. Это слишком громкое слово, - цитирует Onze Mondial Насри. - Он знает свою работу, он хорош тактически. Он меняет привычные концепции в футболе, используя то, чему научился у Кройфа. Захватывающий, нет. Но великий тренер, это точно.
adamantane'
shpasic, хорошее предложение -)))). Типа, забей на проблемы и на этого тренера).
13:55 17 декабря
adamantane'
Ботаникум, этот полузащитник просто оправдывает свою фамилию )))
13:54 17 декабря
adamantane'
"Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, выступающий на правах аренды за "Манчестер Сити" - ну просто эпический заголовок! =)
13:53 17 декабря
Бонч Бруевич
"Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, выступающий на правах аренды за "Манчестер Сити". ИДИОТЫ!
23:01 16 декабря
Пьяный Седрик
ахах, не захватывающий, потому что не захватил тебя, Насри с собой в сити?!
15:53 16 декабря
shpasic
ну и Насри
15:45 16 декабря
lokofanat
Игрок Сити, выступающий на правах аренды за Сити- это как вообще? Поправьте.
15:18 16 декабря
Ботаникум
А вот Насри и не ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ игрок, и даже НЕ ВЕЛИКИЙ. А по характеру, так вроде, и просто ГО...ЮК. Тем, наверное,и запомнится НЕ НАДОЛГО в памяти некоторых болельщиков.
15:00 16 декабря