Самир Насри: "Гвардьола не захватывающий тренер"

Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, выступающий на правах аренды за "Манчестер Сити", заявил, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола не является захватывающим тренером. Тем не менее, он считает испанца великим тренером.

- Захватывающий ли тренер Гвардьола? Не знаю. Это слишком громкое слово, - цитирует Onze Mondial Насри. - Он знает свою работу, он хорош тактически. Он меняет привычные концепции в футболе, используя то, чему научился у Кройфа. Захватывающий, нет. Но великий тренер, это точно.