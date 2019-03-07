Садио Мане: "Фанаты "Ливерпуля" ждут победы в АПЛ"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что перспектива завоевать золотые медали чемпионата Англии служит для него дополнительной мотивацией, сообщает официальный сайт "красных".

"Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 70 очками.

– Знаю, что фанаты "Ливерпуля" отчаянно нуждаются в том, чтобы мы выиграли АПЛ. Это был бы удивительный момент для клуба. Меня сильно мотивируют мысли об этом. Слишком долго "Ливерпуль" не становился чемпионом. Мы считаем, что движемся в правильном направлении, но, очевидно, есть серьезные конкуренты. "Манчестер Сити" в прошлом и текущем сезоне очень сильны, но почему бы и нет? Мы будем продолжать бороться.

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