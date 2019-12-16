Руководство «Эвертона» провело встречу с Анчелотти
17:03
Карло Анчелотти является одним из главных кандидатов на вакантную должность главного тренера «Эвертона». Представители английского клуба провели встречу с 60-летним итальянцем, сообщает Sky Sports.
В данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» является бывший игрок клуба Данкан Фергюсон.
Анчелотти известен по работе в «Милане», «Челси», «Реале», «ПСЖ» и «Баварии». В качестве тренера итальянец становился чемпионом в Италии, Англии, Франции и Германии, а также выиграл три Лиги чемпионов.
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