Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал переход в стан красных дьяволов полузащитника Бруну Фернандеша. По его словам, к португальцу сейчас приковано все внимание.

— Сейчас никто не говорит о Поле Погба, потому что Фернандеш так хорошо освоился в клубе, — приводит слова Кина Sky Sports. — Может быть, это даст «Юнайтед» шанс продать Погба чуть быстрее. Трансфер Фернандеша — это сильно. Он придает импульс команде.

Напомним, Фернандеш перешел из «Спортинга» в «МЮ» 30 января за 55 миллионов евро. Контракт был подписан на 5,5 лет. На счету португальца 3 гола и 2 результативных передачи в 6 матчах за «красных дьяволов».