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Рой Кин: «Нужно выходить на матч как на войну, а футболисты обнимаются и целуются»

19:57

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин возмущен поведением футболистов в подтрибунном туннеле в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля». По мнению ирландского ветерана, многие игроки относятся слишком тепло к соперникам.

— Мне противны сцены с футболистами в туннеле, — цитирует Football Hub Кина. — Ты выходишь на войну, а они обнимаются и целуются. Нельзя даже смотреть в сторону соперника. Ты выходишь с ним на бой.

Трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

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