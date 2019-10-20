Рой Кин: «Нужно выходить на матч как на войну, а футболисты обнимаются и целуются»
19:57
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин возмущен поведением футболистов в подтрибунном туннеле в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля». По мнению ирландского ветерана, многие игроки относятся слишком тепло к соперникам.
— Мне противны сцены с футболистами в туннеле, — цитирует Football Hub Кина. — Ты выходишь на войну, а они обнимаются и целуются. Нельзя даже смотреть в сторону соперника. Ты выходишь с ним на бой.