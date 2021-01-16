Роуз рассматривает возможность продолжения карьеры в Германии или Испании

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз близок к расторжению контракта с клубом, сообщает The Sun.

По информации источника, 30-летний англичанин рассматривает возможность продолжения карьеры в Германии или Испании, несмотря на интерес «Вест Бромвича». Сообщается, что футболист хочет попробовать себя в зарубежном чемпионате.

В сезоне-2020/21 Роуз не провел ни одного матча за основную команду «Тоттенхэма». На его счету 1 голевая передача в 2 матчах за молодежную команду «шпор». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.