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Райола заявил, что Погба покинет «Манчестер Юнайтед»

18:41
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Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола заявил, что француз покинет английский клуб.

«Я могу заверить, что история Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» завершена», — приводит слова Райолы в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 27-летнего Погба с «МЮ» рассчитано до июня 2022 года.

Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» выражают желание продать футболиста, чтобы не расставаться с ним бесплатно, однако на фоне пандемии коронавируса в данный момент нет команд, которые готовы заплатить требуемые английским клубом деньги.

В текущем сезоне Погба принял участие в 8 матчах в АПЛ, в которых отметился 1 забитым голом.

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