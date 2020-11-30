Рауль Хименес перенес операцию после перелома черепа

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес перенс операцию в связи с переломом черепа, который он получил в матче с «Арсеналом», информирует сайт клуба. Игрок во время встречи столкнулся головами с защитником Давидом Луисом.

Игрокам около 10 минут оказывали помощь. В итоге Хименес покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске.

— Рауля прооперировали вчера в больнице Лондона. Сейчас он отдыхает. Врачи будут наблюдать за ним, пока он не поправитсяю. Клуб благодарит медицинский персонал «Арсенала», парамедиков национальной службы здравоохранения, персонал больницы и хирургов, — говорится в сообщении.