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Пулишич пропустит несколько недель

05:40

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщид, что вингер Кристиан Пулишич пропустит несколько недель из-за травмы. У игрока проблемы с мышцами.

— Кристиан выбыл на несколько недель, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Он получил травму на тренировке в субботу перед встречей с «Ноттингем Форест». Это травма приводящей мышцы бедра, посмотрим, как он будет восстанавливаться, потому что травма очень неприятная, и когда это произошло, он испытывал сильную боль".

Дополнительная информация

https://www.chelseafc.com/ru/news/2020/01/10/frank-lampard-rules-trio-out--updates-on-january-speculation-and

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