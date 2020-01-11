Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщид, что вингер Кристиан Пулишич пропустит несколько недель из-за травмы. У игрока проблемы с мышцами.

— Кристиан выбыл на несколько недель, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Он получил травму на тренировке в субботу перед встречей с «Ноттингем Форест». Это травма приводящей мышцы бедра, посмотрим, как он будет восстанавливаться, потому что травма очень неприятная, и когда это произошло, он испытывал сильную боль".