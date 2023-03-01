Продажа «Манчестер Юнайтед» может затянуться до конца сезона

Процесс продажи «Манчестер Юнайтед» может затянуться до конца сезона.

Как сообщает The Guardian, семья Глейзеров, владеющая клубом, может согласиться на продажу клуба по компромиссной цене, но в целом среди владельцев в данный момент царит нерешительность. У каждого из шести членов семьи есть свои планы относительно сделки.

В связи с этим вероятность того, что «МЮ» будет продан в течение месяца, сильно снизилась. Сделка может быть оформлена ближе к концу сезона.

Ранее информировалось, что Глейзеры хотят получить около 6 миллиардов фунтов. На приобретение «Юнайтед» претендуют катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, предложивший 4,5 миллиарда евро, и британский миллиардер Джим Рэтклифф.

17 февраля наступил дедлайн по сбору предложений от потенциальных покупателей «Юнайтед».